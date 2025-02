Ook ‘vergeten slachtoffers’ genoemd bij herdenking Watersnoodramp

Burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland, waarvan Ouwerkerk onderdeel is, stond in zijn toespraak ook stil bij de zogeheten vergeten slachtoffers van de Watersnoodramp. Dit zijn de 31 bemanningsleden van negen schepen die tijdens de rampnacht in 1953 op de Noordzee waren en zonder spoor zijn verdwenen. Hun namen kwamen niet voor op de officiële slachtofferlijsten van het Rode Kruis.

„Zij zijn ten onder gegaan met man en muis, met schip en al”, zei Van der Hoek. Volgens hem is het terecht dat het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk voor het eerst aandacht aan deze groep slachtoffers besteedt met een speciale expositie, omdat ook achter hun namen veel verdriet schuilgaat.

Behalve Van der Hoek kwam ook kinderburgemeester Maud Kok van Schouwen-Duiveland aan het woord. Zij stipte in een toespraak het belang van herdenken aan. Geschiedenis kan erg verdrietig zijn om bij stil te staan, zei ze, maar je kunt er ook mensen mee samenbrengen. „De geschiedenis ligt niet alleen maar achter ons. De geschiedenis was het nu voor onze opa’s en oma’s.”

Na de toespraken werd een minuut stilte gehouden. Daarna legden Van der Hoek en Kok een krans bij het Nationaal Monument Watersnoodramp 1953. Ook onder anderen Deltacommissaris Co Verdaas en commissaris van de Koning Hugo de Jonge en de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas legden een krans.