Het vliegtuig, vermoedelijk een Learjet 55, zou op het moment van de crash zes mensen aan boord hebben gehad. Het gaat volgens de zender om een jonge patiënte, haar moeder en vier bemanningsleden. De crash ging gepaard met een explosie die ook voertuigen en woningen trof.

Burgemeester Cherelle Parker heeft omwonenden opgeroepen thuis te blijven en puin van het vliegtuig niet aan te raken. Gouverneur Josh Shapiro van Pennsylvania ging ook naar de rampplek en zegde steun toe. Hij sprak over een verschrikkelijk vliegtuigongeluk.

President Donald Trump reageerde via zijn berichtendienst Truth Social. „Zo triest om te zien dat het vliegtuig is neergestort in Philadelphia, Pennsylvania. Meer onschuldige levens verloren gegaan”, zei Trump, die de hulpdiensten prees voor hun inzet.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de VS worden opgeschrikt door een vliegtuigcrash. Bij hoofdstad Washington botsten eerder een passagiersvliegtuig en een legerhelikopter op elkaar.