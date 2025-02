FNV: stakingen op komst bij garages en autodealers

In Ridderkerk vindt dinsdag de eerste staking plaats. Die moet het begin zijn van een reeks regionale stakingen, aldus FNV. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 7 procent voor een cao van een jaar. BOVAG zou niet verder willen gaan dan 2,3 procent. De sector telt volgens FNV ruim 84.500 werknemers.

„Het geld voor die 7 procent is er”, zegt FNV-bestuurder Murat Sekercan. „Daarom handhaven we onze eisen. We merken dat er een grens is bereikt voor automonteurs. Zij verdienen al jaren veel te weinig.”