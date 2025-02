Grote branden bij Los Angeles volledig onder controle

Het gebied aan de Amerikaanse westkust is weken geteisterd door branden, waarvan dit de grootste waren. Er vielen tientallen doden en schade loopt mogelijk in de honderden miljarden dollars. Op enig moment moesten 180.000 inwoners van Los Angeles County evacueren.

Brandweerlieden zeggen dat het vooral symbolisch is dat de branden nu 100 procent onder controle zijn. De laatste brandhaarden waren al geïsoleerd in bergachtig gebied. Dat een brand onder controle is, hoeft overigens niet te betekenen dat die ook al volledig is geblust.