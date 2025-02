NYT, NBC News, Politico en NPR raken kantoor in Pentagon kwijt

De vaste mediaruimtes in het Amerikaanse ministerie van Defensie zullen nu worden toegewezen aan New York Post, One America News Network, Breitbart News Network en HuffPost News. Vooral de eerste drie daarvan worden over het algemeen gezien als media die duidelijk sympathieker staan tegenover Trump en zijn beleid dan de media van wie zij de kantoren in het Pentagon overnemen.

In de toekomst zullen elk jaar een krant, een onlinemedium, een televisiezender en een radiostation rouleren om vanuit een vaste werkplek in het Pentagon verslag te doen, aldus de memo. Dit om ook andere publicaties „de kans te geven”.

Meer dan 25 nieuwsorganisaties doen dagelijks verslag vanuit het Pentagon. De meeste hebben er geen vaste werkplek. De vier media die nu hun kantoor moeten opgeven, mogen wel verslag blijven doen. „De enige verandering is het opgeven van hun fysieke werkplekken in het gebouw”, aldus een woordvoerder.

De Pentagon Press Association, die journalisten vertegenwoordigt die verslag doen van het ministerie van Defensie, zegt „zeer verontrust te zijn door deze ongekende stap”. De organisatie laakt vooral het feit dat het ministerie stappen zet tegen vier specifieke en „zeer professionele” mediaorganisaties.

Op woensdag werd al bekend dat de regering van Trump voortaan ook influencers, bloggers, podcasters en onafhankelijke journalisten toelaat bij persconferenties in het Witte Huis. Een woordvoerder legde toen uit dat traditionele media, die zij „legacy media” noemde, nu eenmaal niet langer de invloed hebben die ze ooit hadden.