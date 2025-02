Code geel om dichte mist in nachtelijke uren

Binnenland

In vrijwel het hele land geldt in de nacht van vrijdag op zaterdag code geel om dichte mist. Het KNMI heeft de weerwaarschuwing afgegeven tot 05.00 uur zaterdagochtend. In alle provincies behalve Limburg en op de Wadden kan het zicht 200 meter of minder zijn. Dat zorgt voor belemmeringen voor het verkeer. Het KNMI waarschuwt dat de mist zich in de komende uren verder kan uitbreiden.