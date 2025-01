Bruins wil volle aandacht voor gestolen stukken Drents Museum

De buit bestond uit drie gouden armbanden en de gouden helm van Cotofenesti. „De objecten moeten terug, die zijn zo belangrijk voor Roemenië, daar moet alle aandacht nu naartoe”, zei Bruins. „De rest komt later, nu eerst die spullen terug.”

Woensdag werden drie verdachten uit Heerhugowaard aangehouden in verband met de roof, twee mannen en een vrouw. Hun voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd. Donderdag verspreidde de politie foto’s van de twee mannelijke verdachten in de hoop de zoektocht naar de gestolen kunstvoorwerpen te versnellen.