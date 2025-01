Loket voor mijnbouwschade in Limburg opent pas over klein jaar

Binnenland

Mensen uit de voormalige mijnstreek in Limburg kunnen op zijn vroegst in december terecht bij een onlineloket voor hulp bij schade aan hun huis als gevolg van de bodembewegingen. Een fysiek loket wordt op zijn vroegst in januari volgend jaar geopend. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) erkent in een brief aan de Kamer dat dit een „vervelende boodschap” is voor mensen uit het gebied. Het opzetten van een organisatie om de schade af te handelen kost nu eenmaal tijd.