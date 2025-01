Na een verhit debat in de Bondsdag stemden 338 afgevaardigden voor en 350 tegen bij vijf onthoudingen. Duitse media, zoals de ARD, spreken over een verrassende uitslag. Oppositieleider Friedrich Merz had aangekondigd de stemmen van de AfD op de koop toe te nemen om de migratiestroom te beperken. Daarmee oogstte hij felle kritiek van onder meer de linkse regeringspartijen SPD en Groenen. Ook voormalig regeringsleider Angela Merkel, een CDU-partijgenoot van Merz, keurde de stap af. CDU-voorzitter Merz wil bondskanselier worden na de parlementsverkiezingen van 23 februari.

Woensdag kreeg een niet-bindende oproep van de centrumrechtse CDU en zusterpartij CSU om de migratie aan te pakken nog een nipte meerderheid in het parlement, dankzij de steun van de AfD. Voor het eerst in het bestaan van de Bondsdag werd daarmee de zogenoemde brandmuur van de gevestigde partijen tegen elke samenwerking met radicaal-rechts doorbroken. De SPD noemde het handelen van Merz een „zondeval”, een schending van een taboe.

In het urenlange en emotionele debat had minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock gewaarschuwd dat de Europese reputatie van Duitsland op het spel stond. De bewindsvrouw van de Groenen zei dat Duitsland een speciale verantwoordelijkheid heeft om leiderschap te tonen als het dichtstbevolkte land in de Europese Unie: „Welk beeld heeft ons land afgelopen woensdag naar heel Europa en vooral naar Moskou gestuurd? Feestende rechts-extremisten die hun geluk nauwelijks konden geloven, AfD-parlementariërs die grijnzend selfies namen om deze historische dag vast te leggen.”

De afgelopen dagen waren er in meerdere Duitse steden betogingen tegen het wetsvoorstel en het slechten van de brandmuur. Tijdens het debat werd een CDU-partijkantoor in Hannover ongeveer een uur bezet.