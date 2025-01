Verdachte communicatiedienst criminelen overgeleverd uit Spanje

Binnenland

De Spaanse autoriteiten hebben vrijdag een 30-jarige Nederlander, verdacht in een onderzoek naar de cryptocommunicatiedienst Matrix, overgeleverd aan Nederland. De man werd op 3 december op verzoek van Nederland door de Spaanse politie aangehouden in Marbella. Op die dag werd het platform Matrix neergehaald, in een internationale operatie door de Nederlandse en Franse opsporingsdiensten.