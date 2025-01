De Raad van State zette in 2019 in zijn rol als hoogste bestuursrechter een streep door het toenmalige stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Een groep ondernemers had daardoor plots een natuurvergunning nodig voor bedrijfsactiviteiten waarvoor zij eerder konden volstaan met een melding. De meesten hebben die toestemming bijna zes jaar later nog altijd niet.

Een programma om deze zogenoemde PAS-melders uit de illegaliteit te halen, loopt af. Het kabinet kondigde in november al aan dat het drie jaar extra de tijd wil nemen om hen alsnog te helpen. Door dit in een wet vast te leggen, ontstaat volgens Wiersma „zicht op legalisatie” en wordt het voor provincies makkelijker om eventuele handhavingsverzoeken af te wijzen.

Een nieuwe uitspraak die de Raad van State afgelopen december deed, maakt het nog moeilijker om voor nieuwe activiteiten een natuurvergunning te krijgen. Daar mag geen stikstofruimte voor worden ingezet die nog over is is binnen een bestaande vergunning. Het kabinet bekijkt nog welke gevolgen deze uitspraak precies heeft voor de PAS-melders, maar gaat ervan uit dat de ruimte om hen te helpen daardoor kleiner is geworden.