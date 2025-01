Binnenland

Drie mannen die zich mogelijk voordeden als schilders zijn vrijdagmiddag rond 15.00 uur een woning binnengedrongen aan de Stoomtramweg in Rotterdam-Feijenoord. De bewoner van het huis werd vervolgens vastgezet en geslagen. Het is onbekend of de overvallers spullen hebben meegenomen uit het huis.