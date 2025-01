Buitenland

De Duitse christendemocratische oppositiepartij CDU meldt de bezetting van een partijkantoor in Hannover, tijdens een verhit debat in het Duitse parlement over het wetsvoorstel van de CDU om desnoods met de rechts-radicale AfD de migratie te beperken. Volgens CDU-afgevaardigde Tilman Kuban is de actie het werk van linkse extremisten.