IND in beroep in zaak van asielzoeker in detentiecentrum Schiphol

Binnenland

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat in beroep in de zaak die is aangespannen door een asielzoeker die is opgesloten in het detentiecentrum op Schiphol. De opvang is onrechtmatig, vindt de rechtbank Den Haag. De rechters vinden namelijk dat het justitieel complex te veel op een gevangenis lijkt en dat asielzoekers hier als gevangenen worden behandeld.