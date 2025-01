Drie verdachten kunstroof Assen langer vast

De verdachten zijn in beeld gekomen door hulp van het publiek. „Er is kleding getoond en een tas. Die zijn aangetroffen in de omgeving van het museum. Dat heeft een belangrijke doorbraak gegeven in het onderzoek samen met nog heel veel andere onderzoeksresultaten”, aldus het OM in een toelichting.

Het OM zegt „met man en macht” samen te werken met de politie „om zicht te krijgen op de kunstschatten”, die nog niet terecht zijn. Informatie van het publiek kan daarbij waardevol zijn. Ook minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) zei vrijdag dat er tijdsdruk is om de schatten te vinden, want als die „op weg zijn naar het buitenland of naar elders of naar vernietiging, dan telt elke seconde”. Gevreesd wordt dat de gouden helm van Cotofenesti en drie armbanden worden omgesmolten.

Om de druk te verhogen zijn donderdag foto’s en namen van twee aangehouden verdachten gedeeld. Van Weel lichtte vrijdag toe dat dit is gebeurd omdat de twee mannen weigerden informatie te geven over de locatie van de schatten.

Het OM zegt te realiseren dat het verspreiden van de foto’s een „heel ingrijpend middel” is, maar dat het ook gaat om een „ingrijpende zaak” waarbij „een hele forse explosie” met „ongekende kracht” heeft plaatsgevonden en waarbij „belangrijke stukken” zijn ontvreemd. Ook is het een zaak die veel internationale aandacht heeft gekregen en die de hele museumwereld raakt, volgens het OM.

„Er heeft een belangenafweging plaatsgevonden voorafgaand aan het tonen van deze foto’s”, licht het OM verder toe. „Daarbij is zeker gekeken of er minder ingrijpende maatregelen waren, maar uiteindelijk is dit de beslissing geweest en is het aan de zittingsrechter om daar een oordeel over te geven.”