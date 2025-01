Agema: minister van Financiën moet coalitie tevreden stellen

Binnenland

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) zal „minimaal” de vier coalitiepartijen tevreden moeten stellen in het aanstaande overleg over de begroting, zegt vicepremier Fleur Agema. De wensen van de vier coalitiepartijen lopen uiteen: de VVD wil stevig bezuinigen, de BBB zegt dat dit niet nodig is. Haar eigen partijleider Geert Wilders (PVV) wil geen extra geld naar Oekraïne of klimaat. Het is zoeken naar een „politiek evenwicht”, aldus Agema.