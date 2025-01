Binnenland

Het huis van een ambtenaar in de Rotterdamse Meidoornstraat, dat de afgelopen tijd het doelwit was van vijf explosies, blijft nog zeker een maand gesloten. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten besloten. De woning in de wijk het Oude Noorden was al sinds 2 januari op last van Schouten gesloten.