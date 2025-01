Bijenpollen of lokale honing: effectief tegen hooikoorts?

Bijenpollen zijn populair. Dat merken ze ook bij HONINGonline.nl. Pieter: “In het afgelopen jaar is de verkoop van bijenpollen meer dan verdubbeld! Dit heeft alles te maken met de huidige superfoodtrend: bijenpollen worden aangeprezen als superfood vanwege hun indrukwekkende voedingsprofiel. Ze zijn super gezond, omdat ze een bron van eiwitten, vitaminen (zoals B-complex), mineralen, antioxidanten en enzymen zijn. Velen gebruiken daarom dagelijks gedroogde bijenpollen.” Maar ook steeds meer mensen met hooikoortsklachten gebruiken bijenpollen.

Wat zijn bijenpollen?

Stuifmeel of pollen worden door bloemen geproduceerd voor de bestuiving. Honingbijen verzamelen klontjes met duizenden microscopische stuifmeelkorreltjes aan hun achterpoten en nemen die mee naar de bijenkast. Met de eiwitrijke pollen voeden ze hun larven en de koningin. Om overschotten van dit stuifmeel te oogsten plaatst de imker bij de ingang van de bijenkast een speciale val waar de kleine stuifmeelklompjes in vallen. Na een zorgvuldig droogproces kun je de klompjes stuifmeel kopen als bijenpollen. Een ander product dat veel pollen bevat is imkerhoning.

Een bij die stuifmeel verzameld heeft op gras. Pollen van grassen staan erom bekend dat zij hooikoorts klachten veroorzaken. Bijen verzamelen stuifmeel van bloemen en grassen als klontjes bijenpollen aan de achterpoten.

Bijenpollen bij hooikoorts

Een van de toepassingen van pollen is het gebruik als natuurlijk medicijn tegen hooikoorts. Het idee is vergelijkbaar met het principe van immunotherapie: door jezelf bloot te stellen aan kleine doseringen, raakt je immuunsysteem eraan gewend. Op het moment dat de pollen van grassen of bomen massaal in de lucht komen, reageert het lichaam minder allergisch op deze pollen.

Zijn gedroogde bijenpollen dan een goede optie? “De resultaten hiervan zijn erg wisselend per persoon”, vertelt Pieter. “De kans dat de gedroogde pollen tegen hooikoorts helpen is echter beperkt. Bijna alle gedroogde bijenpollen die je in Nederland koopt zijn afkomstig uit het buitenland. Het zijn dus hoogstwaarschijnlijk niet de pollen waar je allergisch op reageert.”

Maar welke pollen moet je dan wel gebruiken als je last hebt van hooikoorts? Pieter: “Het beste kun je imkerhoning gebruiken van een Nederlandse imker. Deze honing bevat duizenden stuifmeelkorreltjes, die alleen met een microscoop te zien zijn. Grote kans dat het stuifmeel waar jij allergisch op reageert bij hooikoorts hier ook in zit. Je moet natuurlijk wel een honingsoort kiezen die past bij het seizoen waarin je hooikoorts hebt.”

“Als ik nog een belangrijk advies mag geven”, vervolgt Pieter, “begin dan tijdig met het gebruik van de honing om zo een mate van immuniteit op te bouwen. Dus als je in het voorjaar hooikoorts hebt, start dan al in februari met het gebruik van voorjaarshoning. Later in het jaar kun je overschakelen op bloemenhoning of herfsthoning. Deze en andere soorten honing zijn eenvoudig via te bestellen. In tegenstelling tot veel andere imkerbedrijven mengen wij de geoogste honingsoorten niet door elkaar; we oogsten verschillende soorten gesepareerd.”

Bijenpollen in een potje van honingonline.nl. Bijenproducten specialist Pieter laat een pot mer stuifmeel korrels uit de honingwinkel zien.

Stuifmeel als superfood

Bijenpollen zijn voor velen een krachtige superfood, afkomstig uit de bijenkorf. Het dagelijks gebruik van deze gedroogde korrels past bij een gezonde levensstijl. Wat maakt ze zo bijzonder? Terwijl hij een pot van het schap pakt, legt Pieter uit: “Bijenpollen zitten bomvol voedingsstoffen. Ze bevatten eiwitten, vitaminen, mineralen, antioxidanten en enzymen. Dit maakt ze interessant voor mensen die hun energiepeil willen verhogen, hun immuunsysteem willen versterken of hun algemene gezondheid willen verbeteren.”

Bijenpollen zijn daarom populair bij sporters. “Vanwege de natuurlijke eiwitten in het stuifmeel wordt aangenomen dat het eten van bijenpollen bijdraagt aan het herstellen en groeien van spieren. Sporters zoals hardlopers en wielrenners vinden dit belangrijk en eten daarom bijenpollen of verwerken ze in een shake.

Conclusie over de heilzaamheid van bijenpollen

Door tijdig preventief pollen in te nemen, kunnen hooikoortsklachten sterk worden verminderd. “Onze ervaring is dat van de imker, mits de juiste soort wordt gekozen, hiervoor vaak effectiever is dan gedroogde bijenpollen.”

Pieter: “Het is terecht dat bijenpollen als gezond worden beschouwd. Ze bevatten veel goede stoffen. Maar ze zijn geen wondermiddel. Zie ze als een aanvulling op een gevarieerd en gezond dieet, niet als een vervanging. Hoewel aangenomen wordt dat bijenpollen gezond zijn en ook een gunstige werking op de spijsvertering hebben, staat het onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen. Voor veel werkingen van stuifmeel weten wetenschappers nog niet hoe groot het effect is en waardoor dat effect veroorzaakt wordt.

Bijenbrood of Perga: extra gezonde bijenpollen?

Bijenbrood, ook wel bekend als Perga, is een variant op de traditionele bijenpollen die steeds populairder wordt. “Feitelijk zijn dit door bijen gefermenteerde pollen”, vertelt Pieter. “Dit doen bijen met een beetje honing en enzymen om vers stuifmeel langer te kunnen bewaren. Het mooie ervan is dat door deze fermentatie de eiwitten, vitamines en mineralen veel beter door ons lichaam op te nemen zijn.”

Bijenbrood is dus eigenlijk een superfood onder de superfoods. Omdat het oogstproces veel intensiever is, is bijenbrood ook een heel stuk prijziger dan de traditionele variant. Toch hoef je volgens Pieter per saldo niet duurder uit te zijn. “Omdat bijenbrood wel tot wel 4x zo goed opgenomen kan worden, heb je er ook aanzienlijk minder van nodig dan de gedroogde bijenpollen.

Diverse stuifmeelproducten van HONINGonline.nl. Op deze foto zie je bijenpollen en bijenbrood. Op HONINGonline.nl bestel je eenvoudig zowel gedroogde bijenpollen als Perga of bijenbrood.

Veilig gebruik van bijenpollen

Als je bijenpollen wilt gaan gebruiken, begin dan met een kleine hoeveelheid. Bijvoorbeeld een halve theelepel per dag en kijk hoe je lichaam reageert. Je kunt ze toevoegen aan smoothies, yoghurt of salades.

Bijenpollen kun je niet zomaar als een medicijn of vervanging van medicijnen zien. “Heb je grote gezondheidsproblemen of ben je onder medische behandeling? Overleg dan altijd met de huisarts of de behandelend specialist”, zo luidt het advies van Pieter. “Sommige mensen kunnen van bijenpollen een allergische reactie ontwikkelen.”