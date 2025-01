Lidl roept minipretzels terug, kunnen wondjes in mond veroorzaken

Het gaat om de Salted Mini Prezels van het merk Alpen Fest Style in de smaken puur en melk met de houdbaarheidsdatum 31 mei 2025, lotcode 8534 en streepjescodes 4056489775119 en 4056489775102. De pretzels zijn verkocht in de filialen van Lidl in Nederland.

Welk ingrediënt de klachten precies veroorzaakt, meldt Lidl niet.