Graf Franse rechtse nationalist Jean-Marie Le Pen vernield

Buitenland

LA TRINITÉ-SUR-MER (ANP) - Onbekenden hebben het graf vernield van de op 7 januari op 96-jarige leeftijd overleden Franse politicus Jean-Marie Le Pen. Hij lag begraven in zijn geboortedorp in het zuiden van Bretagne, La Trinité-sur-Mer. Een Keltisch kruis is gebroken en de grafzerk is zwaar beschadigd, meldden onder meer media en zijn nabestaanden, onder wie parlementslid Marine Le Pen. De plaatselijke politie doet onderzoek.