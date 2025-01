Franse gevangene ontsnapt tijdens uitje naar museum

De man mocht desondanks samen met vijf andere gevangenen een dagje naar het Musée de l’Homme over antropologie. Ze werden begeleid door vijf reclasseringsambtenaren en een gevangenisbewaker.

Op de terugweg naar het detentiecentrum in Villepinte, een voorstad van Parijs, reisden ze via het drukke treinstation Gare du Nord. Daar zette de man het plotseling op een lopen. De bewaker zette nog een achtervolging in, maar tevergeefs.

De ontsnapte zat in de cel voor geweldpleging, maar het is niet bekend hoelang zijn straf was. Hij is nog op de vlucht.