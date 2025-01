Sans biedt hoge winterkortingen

De Rijssense webwinkel Sans-online staat bekend om haar bezorgsnelheid, service, prijzen en haar zeer brede assortiment topmerken. Dankzij de eenvoudige zoek- en filteropties vind je in een paar klikken het artikel van je dromen. Vandaag besteld betekent meestal dezelfde dag of de dag erop in huis. Niet goed = geld terug! Eigenaar Tom Sans nodigt iedereen uit om zijn mode aan den lijve te ervaren. Deze keer vraagt Tom onder meer aandacht voor de nieuwe collectie van het merk Geisha.

Geisha

„Geisha staat bekend om haar unieke en eigentijdse stijl”, vertelt Tom. „Het is een Nederlands kledingmerk dat zich richt op onafhankelijke vrouwen van alle leeftijden die zich willen kleden zoals ze zich voelen. Geisha-kleding kent een balans tussen speels en vrouwelijk en heeft kenmerkende bloemenprints en comfortabele materialen. De nieuwe collectie heeft als thema ”Endless Connection”, Eindeloze Verbinding. Daarmee wil het merk aangeven dat het verbinding wil maken met jou, waar je ook bent en waar je ook naartoe moet. Marokko is de plek waar de ontwerpers inspiratie hebben opgedaan voor de diverse prints en materialen. We hebben een groot aantal comfy truien, blouses en rokken van Geisha ingekocht.”

Topproducten

beeld Sans-online

Vrouwen die willen weten welke mode bij andere dames favoriet is, moeten eens kijken op pagina met damestopproducten, adviseert Tom. „Daarop staan onze best verkochte items van de afgelopen zeven dagen. We kijken hierbij puur naar het aantal verkopen. Dit onderdeel van onze site is heel handig voor mensen die inspiratie willen opdoen en willen weten wat medeshoppers bij ons bestellen.”

Sale – outlet shop

Op de pagina damessale ꟷde naam zegt het alꟷ staan de koopjes in de collectie damesmode. De wintersale is in volle gang; kortingen lopen op tot 50%. Zo is er een Geisha-spijkerjasje van 99,99 euro voor 50 euro te koop en een Geisha-blouse van 79,99 euro voor 40 euro. In de loop van februari worden de acties nóg spectaculairder met de bekende Sans Steeds Gekker-actie en eind februari de restantendagen als hoogtepunt.

beeld Sans-online

Pluspunten van Sans-online

Welk artikel van welk merk het ook wordt, als je het vóór 15.00 uur bestelt, betekent dat dat je het meestal de volgende werkdag al in huis hebt. Woon je in de regio Rijssen, dan brengt de Sans-koerier je pakket dezelfde werkdag nog langs. Bestellingen boven de €95 euro worden gratis geleverd. Is het item toch niet helemaal wat je ervan had verwacht? Geen probleem, Sans geeft je 21 dagen bedenktijd en in die periode kun je je aankoop retour sturen of thuis laten ophalen. Kopende klanten doen automatisch mee aan een spaarsysteem, waarmee ze korting op toekomstige aankopen verdienen.

App

Om het klanten nog makkelijker te maken heeft Sans een eigen app die (gratis) in App- en Playstore te downloaden is. Een leuke extra is dat je in de app al je favorieten in een wensenlijst kunt opslaan om ze op een later moment nog eens op je gemak te bekijken.