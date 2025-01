Politie krijgt tips na tonen foto’s en namen verdachten Assen

Ook over een verdachte van wie beelden zijn gedeeld terwijl hij in een bouwmarkt in Assen liep, komen tips binnen. De politie vraagt nadrukkelijk om meer informatie over die persoon, die nog niet is aangehouden.

Naast de twee mannen uit Heerhugowaard werd ook een vrouw uit die plaats aangehouden, maar van haar zijn niet de naam of foto vrijgegeven. De politie zegt alleen dat dat een „zorgvuldige afweging” van politie en Openbaar Ministerie was, zonder op de beweegredenen in te gaan.