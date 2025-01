Orbán eist van Kyiv Russisch gas voor Hongaarse consumenten

Oekraïne is recent gestopt met het in pijpleidingen doorlaten van Russisch gas voor afnemers in Midden- en Oost-Europa. Het contract met Rusland liep af en Oekraïne heeft het niet meer verlengd. De Hongaarse buitenlandminister Peter Szijjarto heeft eerder aangegeven dat zijn land niet zonder olie en gas uit Rusland kan, want die voorzien in bijna 80 procent van de energiebehoefte

Orbán heeft de EU om garanties gevraagd voor de levering van voldoende gas. Volgens hem heeft de Europese Commissie toen beloofd met Kyiv te praten over hervatting van de aanvoer. De Hongaarse premier wil dat de commissie die belofte nakomt.