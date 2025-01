Kaf voor de hongerigen in Malawi

De afgelopen week bezochten Dity en ik twee vergaderingen. De eerste vond plaats met de leiders van het district Kasungu in Midden-Malawi. De tweede vergadering was met onze vier regiodirecteuren, met onze twee accountants en met de voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur in Malawi (zie foto). Vorige week hadden we al een vergadering met onze leiders in het zuiden.

Concreet effect

De verhalen die wij tijdens de vergaderingen en onderweg horen, zijn allemaal hetzelfde: de deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe (FFF) plus hun families hebben genoeg te eten, maar mensen die er nog nooit van hebben gehoord lijden honger. De FFF-boeren profiteren dus van weldaden die u met uw gebeden en giften mede mogelijk maakt. Je ziet heel direct en heel concreet effect in levens van mensen. En daarom willen we het project ook zo graag uitbreiden.

Afkijken

Er zijn ook Malawische boeren die niet met het project meedoen en toch een goede oogst van hun akkers halen. Hoe dat zit? Dat zijn meestal mensen die in het verleden aan Food For LiFe hebben deelgenomen en nu op eigen kracht landbouw volgens onze methode bedrijven. We hoorden van onze directeuren dat er de laatste tijd ook mensen zijn die het systeem afkijken en het dan toepassen. Ze kopen zelf zaaizaden en meststoffen in en prepareren en onderhouden hun akkers op de juiste manier. Prima, toch?

Naasten helpen

Deze week reizen we verder naar het noorden. Ook daar wonen heel wat hongerige mensen, hebben we al te horen gekregen. Wij hopen enkele arme gezinnen te bezoeken. Wat zou het geweldig zijn als we aan die allerarmsten wat zakken maïs als noodhulp kunnen uitdelen! Ik weet zeker dat hun gejuich de hemel zal bereiken. Dat sluit helemaal aan bij de doelstellingen van ons project: God eren, naasten in nood helpen en mensen ver weg tonen dat westerse christenen hun broeders en zusters zijn. Helpt u mee om deze doelen te bereiken? Bid en geef, zodat we het project kunnen opschalen van iedere dag eten voor 125.000 mensen naar iedere dag eten voor 1 miljoen mensen.

Volgende week meer over de situatie in Noord-Malawi en over het leven van de mensen daar. U kunt onze reisverhalen overigens ook vinden op www.FoodForLifeMalawi.com/reisverhalen.