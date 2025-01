AEX-index koerst af op licht hoger begin na sterk herstel

Beleggers kauwen daarnaast nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die verlaagde donderdag voor de vijfde keer in een jaar tijd het rentetarief. Met de lagere rente wil de centrale bank de zwakke economie van de eurozone ondersteunen. In de VS hield de Federal Reserve eerder deze week een rentepauze. De centrale bank gaf daarmee geen gehoor aan de oproep van president Trump om de rente te verlagen.

De Fed vreest namelijk dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren. Trump dreigde donderdag opnieuw dat hij importheffingen wil invoeren op producten uit Canada en Mexico. Direct na zijn inauguratie liet Trump al weten vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te willen heffen op goederen van de twee buurlanden. Ook dreigde hij opnieuw een importtarief van 100 procent voor de BRICS-landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika te hanteren als zij overgaan tot het gebruik van een eigen munt als vervanging van de Amerikaanse dollar.

Op de beursvloeren wordt verder uitgekeken naar nieuwe inflatiegegevens van de VS, die later op de dag naar buiten komen. Die cijfers spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. Een sterke afkoeling van de inflatie zou de centrale bank mogelijk meer ruimte geven om de rente later dit jaar toch verder te verlagen.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,2 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Japanse winkelverkopen. In Hongkong en Shanghai waren de beurzen nog gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar. In Seoul werd de handel weer hervat na een lange vakantieperiode. Daar reageerden beleggers nog op de onrust rond DeepSeek en kelderde het Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix 10 procent. Concurrent Samsung, die met kwartaalcijfers kwam, zakte dik 2 procent.