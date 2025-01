Luchthaven van Dubai krijgt recordaantal passagiers over de vloer

Dubai geldt inmiddels al jaren als ’s werelds drukste internationale luchthaven. Volgens het Franse persbureau AFP onderstrepen de nieuwe cijfers de economische bloei van de stad na de coronapandemie. Luchthaventopman Paul Griffiths is enthousiast over de aantallen. „We zijn in staat geweest om terug te keren naar onze volledige capaciteit, we hebben nieuwe luchtvaartmaatschappijen kunnen aantrekken en we hebben het afgelopen jaar dubbele groeicijfers gezien in de meeste sectoren als gevolg daarvan.”

Dubai profiteert volgens Griffiths ook van het trage herstel van luchtvaartmaatschappijen uit andere landen en hun thuisluchthavens, die gehinderd worden door de langzame levering van vliegtuigbestellingen. „Als je veel vliegtuigen uit je vloot haalt en hele vloten buiten dienst stelt, is de enige manier om snel te reageren door nieuwe vliegtuigen aan te schaffen”, zei hij verwijzend naar de leveringsproblemen bij bijvoorbeeld Boeing. „Als je nu een nieuw vliegtuig zou bestellen, is de levertijd waarschijnlijk langer dan ooit tevoren.”

Ter vergelijking: Schiphol zag vorig jaar 66,8 miljoen passagiers voorbijkomen. Het aantal passagiers en vluchten lag hier in 2024 nog steeds onder het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. De capaciteit van de grootste luchthaven van Nederland is al langer een groot punt van discussie. Omwonenden en andere partijen willen vanwege geluidshinder dat het maximale aantal toegestane vluchten wordt beperkt.

Dubai mikt op verdere groei in de luchtvaart. Zo staat een uitbreiding en verhuizing ter waarde van 35 miljard dollar gepland naar Al Maktoum International, aan de rand van de stad. „Dat zal een gamechanger zijn”, aldus Griffiths. Hij denkt dat Dubai in 2027 de grens van 100 miljoen passagiers zal overschrijden, voordat de luchthaven in 2032 naar de nieuwe locatie verhuist. De nieuwe luchthaven zal in fasen worden opgeschaald, met een uiteindelijke capaciteit van ongeveer 240 miljoen passagiers per jaar.