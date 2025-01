Inzamelingsactie voor eigenaar vluchtauto kunstroof behaalt doel

De donkergrijze Volkswagen Golf werd voor de roof in Alkmaar gestolen en later uitgebrand aangetroffen op de N33 bij Rolde. De auto had volgens de initiatiefnemer van de actie alleen een WA-verzekering, waardoor de verzekering niets uitkeert.

Met de opbrengst wil de initiatiefnemer een nieuwe auto voor de gedupeerde kopen. „Helaas is er bij hemzelf geen financiële mogelijkheid om zelf de auto te vervangen, en is de noodzaak hoog”, staat er bij de actie.