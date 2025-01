EU-missie in Armenië wordt met twee jaar verlengd

Buitenland

De EU-missie in Armenië (EUMA) wordt met twee jaar verlengd tot februari 2027, heeft de Europese Commissie besloten. De civiele missie is twee jaar geleden in het leven geroepen om de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan in de gaten te houden. Aanleiding was toen een aanval van Azerbeidzjan op Armenië.