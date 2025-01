1 miljard uit EU-defensiefonds naar vernieuwende projecten

Het geld komt uit het meerjarige fonds waar in totaal 7,3 miljard euro in zit. Het fonds moet de defensie-industrie aanjagen en er op langere termijn voor zorgen dat Europese legers beter voorbereid zijn op aanvallen. Met de investeringsronde dit jaar moet Europa helpen nieuwe manieren van oorlogsvoering bij te benen.

Sinds de oorlog in Oekraïne is duidelijk geworden dat Europa’s defensie-industrie en defensiecapaciteit niet sterk genoeg zijn. Na de verkiezing van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie beloofde ze meer te investeren in defensie. Ook lidstaten zelf hebben een omslag gemaakt, en steken inmiddels veel meer geld in defensie.