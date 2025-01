William Schrikker Stichting wil niet ingaan op positie bestuurder

Binnenland

De William Schrikker Stichting wil niet ingaan op de vraag of Pim van Uchelen, voorzitter van de raad van bestuur, aanblijft na een vernietigend rapport over het handelen van de stichting in de zaak rond het meisje dat zwaar werd mishandeld door haar Vlaardingse pleegouders. De stichting, die verantwoordelijk was voor de voogdij van het meisje, zegt geen uitspraken te doen over medewerkers, laat een woordvoerster weten.