Dominique Pelicot ondervraagd in strafzaken uit jaren 90

Advocaat Béatrice Zavarro meldt dat haar cliënt wordt ondervraagd over een verkrachting en moord in Parijs in 1991 en een poging tot verkrachting in de regio Seine-et-Marne buiten Parijs in 1999. Pelicot ontkent betrokkenheid bij de verkrachting en moord. Hij heeft wel toegegeven dat hij in 1999 een poging tot verkrachting heeft gedaan, nadat hij was geïdentificeerd aan de hand van zijn DNA.

De onderzoeken naar de coldcases zijn bezig sinds oktober 2022, aldus Zavarro. De advocaat zegt dat Pelicot in oktober 2023 al is gehoord. De twee zaken vonden jaren voor het misbruik van Pelicots echtgenote plaats. Het koppel woonde in de regio van Parijs voor hun verhuizing naar het zuiden van Frankrijk in 2013.