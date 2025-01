Branche: rapport over pleegmeisje raakt jeugdzorg in het hart

Binnenland

De conclusie van inspecties dat jeugdzorgorganisaties het zwaar mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen aan haar lot overlieten, raakt de hele sector diep in het hart. Dat zegt branchevereniging Jeugdzorg Nederland. „Het is zeer verdrietig te constateren dat het meisje niet de bescherming en veiligheid heeft gekregen die zij nodig had. Veiligheid is juist wat jeugdzorg in de eerste plaats moet bieden”, zegt voorzitter Ronnie van Diemen.