‘Intensief toezicht’ op jeugdzorgorganisaties om pleegmeisje

Binnenland

De zorgorganisaties Enver (pleegzorg) en William Schrikker Stichting (WSS, jeugdbescherming) zijn onder intensief toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) hebben zij grote fouten gemaakt rond een pleegmeisje in Vlaardingen. Zij raakte vorig jaar ernstig gewond nadat ze zou zijn mishandeld door het pleeggezin waar ze was ondergebracht. Ze houdt daar de rest van haar leven last van.