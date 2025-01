Vrachtwagenchauffeur al dagen vast in zinkgat bij Tokio

Het gat was aanvankelijk ongeveer 10 meter breed en 5 meter diep. Een 74-jarige chauffeur viel daar met zijn vrachtwagen in. Hij had op de middag van het ongeluk contact met reddingswerkers. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. De reddingswerkers moesten zich na het eerste contact terugtrekken, omdat het gebied rondom het zinkgat instabiel was geworden, aldus een brandweerfunctionaris.

Later ontstond een tweede zinkgat. Het stuk grond tussen de twee gaten is ingestort, waardoor er nu één groot gat in het wegdek zit. Dat zou zeker twee keer zo groot zijn als het eerste gat.

Er zou water in het gat sijpelen. Omwonenden zijn geëvacueerd. De Japanse autoriteiten hebben 1,2 miljoen mensen verzocht minder water te gebruiken om te voorkomen dat lekkend rioolwater de reddingsoperatie bemoeilijkt.