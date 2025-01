Commissie: maatregelen jeugdzorg pakken problemen onvoldoende aan

Binnenland

De maatregelen die zijn bedacht om de hardnekkige problemen in de jeugdzorg aan te pakken, zijn noodzakelijk maar niet voldoende. Ook moeten er nieuwe afspraken komen over het budget. Dat concludeert een commissie die de uitvoering van de zogeheten hervormingsagenda jeugd onderzocht. In het voorjaar van 2023 kwamen het kabinet, de gemeenten, aanbieders van jeugdzorg en jeugdhulpverleners na moeizaam overleg tot dit akkoord dat de sector uit het slop moest halen.