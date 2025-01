‘Koranverbrander’ in Zweden doodgeschoten

Buitenland

Een uit het noorden van Irak afkomstige Assyrische christen die in Zweden vorige zomer meerdere keren publiekelijk uit protest tegen moslims een koran verbrandde, is vermoord. De man, Salwan Momika, veroorzaakte destijds veel ophef met zijn acties, vooral in islamitische landen. De Zweedse ambassade in Bagdad werd bijvoorbeeld bestormd. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer na enige tijd bevestigd.