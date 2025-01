Media: man die in Zweden korans verbrandde vermoord

Hij werd daarvoor vervolgd en zou donderdag wegens opruiing voor de rechter in Stockholm moeten verschijnen. De zitting is afgelast omdat „een van de beklaagden dood is”, aldus de rechtbank.

De man werd woensdagavond laat doodgeschoten in een woning in Södertälje, ten zuidwesten van Stockholm. Volgens de politie is er iemand voor verhoor meegenomen. De politie heeft niet bevestigd dat de vermoorde man Momika is, zoals de media melden.

Momika kwam in 2018 naar Zweden. Hij kreeg in 2021 een verblijfsvergunning voor drie jaar, die vorig jaar werd verlengd.