Voorlichter Tweede Kamer verdacht van lekken over onderzoek Arib

Het gaat woensdag in de rechtbank in Den Haag om een regiezitting, dan worden onder meer onderzoekswensen besproken en wordt gekeken wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. De advocaat van de verdachte laat weten dat hij nu nog geen uitspraken wil doen, maar tijdens de zitting commentaar zal geven.

Het presidium deed op 3 oktober 2022 aangifte van het lek. Uit onderzoek door de rijksrecherche is gebleken dat journalisten op 28 september 2022 beschikten over de informatie, terwijl die nog niet officieel bekend was gemaakt. Eind vorig jaar liet het OM weten iemand te gaan vervolgen die voor het presidium werkte in de ‘lekzaak’.

Het onderzoek naar Arib werd ingesteld na anonieme klachten over grensoverschrijdend gedrag door Arib in haar tijd als Kamervoorzitter tussen 2016 en 2021. Arib was daar woest over en stopte kort na de aankondiging als Kamerlid voor de PvdA.