President Congo laakt ‘inerte’ internationale gemeenschap

Strijders van M23, een groep die voornamelijk bestaat uit muitende Congolese militairen van de Tutsi-bevolkingsgroep, trokken maandag de provinciehoofdstad Goma binnen. Ze zouden inmiddels een groot deel van de miljoenenstad in handen hebben. Ook rondom Goma wordt gevochten. Tshisekedi zei dat het leger een offensief is begonnen tegen de „terroristen en hun sponsors”.

Goma ligt dicht bij de grens met Rwanda, in de delfstofrijke provincie Noord-Kivu. Rwanda, waar sinds 1994 Tutsi’s aan de macht zijn, zou de strijd in de Congolese provincie aanwakkeren om die delfstoffen onder controle te krijgen. In de bodem van Noord-Kivu zit veel goud en coltan, dat onder meer wordt gebruikt bij de productie van mobiele telefoons. Volgens sommige experts is Rwanda uit op annexatie van het gebied.

„We verkiezen de dialoog, maar laat het helder zijn: we blijven vastberaden om ons grondgebied en onze soevereiniteit te verdedigen met alle middelen die nodig zijn”, zei Tshisekedi. De Congolese president zag eerder woensdag af van een gesprek met zijn Rwandese ambtgenoot Paul Kagame over het geweld.