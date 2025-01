Winst elektrische automaker Tesla fors gedaald in 2024

Economie

Tesla heeft vorig jaar een fors lagere winst behaald, nadat eerder al bekend was geworden dat de verkopen van elektrische auto’s van het bedrijf in 2024 voor het eerst in meer dan tien jaar waren gedaald. Tesla kampt met druk op de verkopen door felle concurrentie op onder meer de grote Chinese markt en ook een minder sterke vraag naar volledig elektrische auto’s in de Amerikaanse thuismarkt.