Planbare operaties uitgesteld door griep, scholen vol zieken

Dat signaleert Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen. „Redelijk wat ziekenhuizen moeten geplande operaties uitstellen om ruimte te creëren voor grieppatiënten. Het gaat bijvoorbeeld om knieoperaties. Uitstel is vervelend, maar geeft geen gezondheidsschade.” Namen van ziekenhuizen wil ze niet noemen. Wel geeft ze aan dat het zowel grote als kleine ziekenhuizen betreft, en dat deze verspreid over het land staan.

Yara Basta. beeld Maarten Willemstein

Hoewel het influenzavirus al een tijdje rondwaart, spreekt het Nivel sinds woensdag formeel van een epidemie. Daarvan is sprake als het aantal grieppatiënten dat zich bij de huisarts meldt minimaal twee weken achtereen boven de epidemische grens van 53 gevallen per 100.000 inwoners ligt.

Op de spoedeisende hulp is het alle hens aan dek door de toestroom van grieppatiënten, vertelt Basta. „We zien patiënten met een longontsteking of mensen die extra zuurstof nodig hebben. Klachten kunnen snel verergeren.” Hoewel de aantallen patiënten vergelijkbaar zijn met eerdere griepgolven, is er volgens haar bovengemiddeld veel uitval van personeel.

Grieppatiënten die in het ziekenhuis belanden, vallen niet altijd in de categorie oud en kwetsbaar. „Ik zie regelmatig mensen van een jaar of 30 met een te laag zuurstofgehalte in het bloed”, zegt Basta. „Waarom zij zo ziek worden van griep, kan ik niet goed verklaren.”

Delier

Ook op de geriatrieafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen is het momenteel erg druk, zegt Judith Wilmer, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. „In de meeste ziekenhuizen is de situatie op dit moment zo dat de geriatrieafdeling vol ligt en nieuwe patiënten elders moeten worden ondergebracht, bijvoorbeeld op de cardiologie- of chirurgieafdeling.” Dat betekent volgens haar niet dat patiënten minder goede zorg krijgen. „Maar op de geriatrieafdeling werkt wel een behandelteam dat verstand heeft van bijvoorbeeld een delier.”

De drukte op de afdelingen voor oudere patiënten heeft volgens Wilmer te maken met een combinatie van factoren. „Behalve griep gaan er ook andere virussen rond, zoals RSV, corona en het norovirus. We zitten bovendien in een zorginfarct. Er zijn steeds minder mantelzorgers, de thuiszorg heeft weinig capaciteit en verpleeghuizen zitten overvol, waardoor patiënten soms langer in het ziekenhuis moeten verblijven.”

Ook scholen merken dat er een griepepidemie gaande is. „Veertig kinderen staan vandaag op absent, op een totaal van zo’n 350 leerlingen”, vertelt directeur Diederik Verheij van de ds. Joannes Beukelmanschool in Alblasserdam. Daarnaast zijn volgens hem twee leerkrachten ziek. Eén klas zat woensdag daarom noodgedwongen thuis.