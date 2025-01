Oorzaak stank Schiedam en Rotterdam gevonden, overlast neemt af

Binnenland

De bron van de stank die eerder woensdagavond in Rotterdam en Schiedam op diverse plaatsen voor overlast zorgde, is gevonden. Bij een bedrijf op industrieterrein de Vondelingenplaat is bij het opendraaien van een flens (een platte ring aan het uiteinde van een buis) een vloeistof vrijgekomen „met een extreem sterke geur”, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.