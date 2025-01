Opgepakte verdachten kunstroof Assen zijn niet Roemeens

Afgelopen weekend werden belangrijke historische kunstschatten uit Roemenië gestolen uit het Drents Museum, waaronder de gouden helm van Cotofenesti. In Roemenië is ophef ontstaan over de slechte beveiliging en over het feit dat die topstukken überhaupt waren uitgeleend aan een Nederlands museum.

Woensdag werden drie verdachten opgepakt in Heerhugowaard. De politie verspreidde eerder een foto van een verdachte, hij is nog niet gevonden.