In huis Haarlem verstopte ‘moffenzeef’ in collectie Verzetsmuseum

Binnenland

Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft een zogeheten moffenzeef in de collectie opgenomen die vermoedelijk tachtig jaar onopgemerkt in een woning in Haarlem had gelegen. Het apparaatje, dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om ondanks Duitse stoorzenders toch naar verboden zenders als Radio Oranje te kunnen luisteren, werd onlangs gevonden tijdens een verbouwing.