Zonder vingers de hemel in

Slava is een Dolgaan. Hij vertelt: ‘Ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin en leefde ver van God. Maar een vraag kwam steeds op: "Is dit dan het leven? ben ik geboren om als een paard te werken en daarna te sterven?" Ik vond geen antwoord en kwelde mij met drank. Steeds dieper zonk ik weg. Na een tijd kwam er een gelovig gezin in ons dorp wonen. De vader van dat gezin had het steeds over God en Christus. Ik begreep het niet en bovendien: ik had Hem ook niet nodig.

Slava

Op een avond was ik zo beschonken dat ik buiten in elkaar zakte. Ik herinner me nog goed mijn gedachten: “Hoe gaan ze mij hier begraven? De grond is immers bevroren.” Ik werd wakker in een ziekenhuis. Al mijn vingers moesten geamputeerd worden. Door de kou waren ze afgestorven.

Die avond verloor ik mijn vingers. Maar God gebruikte die avond om mij voor Zich te winnen. Jezus heeft gezegd: "Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden." Die woorden zijn voor mij waarheid geworden. Geprezen zij de Heere.’

Slava deelde dit getuigenis op de jaarlijkse conferentie voor evangelisten uit Rusland, Centraal-Azië en de Kaukasus, die plaatsvond op 24 en 25 januari in Toela, een stad onder Moskou. Na zijn bekering is Slava zelf evangelist geworden.

Slava is een van de 130 evangelisten die door Stichting Friedensstimme ondersteund worden bij het bereiken van mensen zoals hijzelf. Bid mee voor evangelisten zoals Slava, opdat door hun dienst Gods Naam verheerlijkt worde.