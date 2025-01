Reuters: EU wil verbod op Russisch aluminium als nieuwe sanctie

Economie

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de import van aluminium uit Rusland op te nemen in een nieuw sanctiepakket vanwege de oorlog in Oekraïne, zo staat in een voorstel dat persbureau Reuters heeft ingezien. Het voorstel werd dinsdag naar de lidstaten gestuurd, en de besprekingen beginnen naar verwachting woensdagmiddag.