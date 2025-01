Poolse Europarlementariër verstoort holocaustherdenking Brussel

Binnenland

De herdenking van de Holocaust in het Europees Parlement is woensdag verstoord door de Poolse radicaal-rechtse Europarlementariër Grzegorz Braun. „Laten we ook bidden voor de slachtoffers van de Joodse genocide in Gaza”, riep Braun tijdens de één minuut stilte. „Dank u”, vervolgde hij.