EU presenteert concurrentieplannen: minder regels, meer innovatie

De plannen zijn gebaseerd op het rapport van Mario Draghi, oud-premier van Italië en voormalig president van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij stelde in september vorig jaar dat het concurrentievermogen van de EU moet worden versterkt. De aanbevelingen in dit rapport zijn nu omgezet. „We hebben nu dus een plan. We hebben de politieke wil. Wat telt is snelheid en eenheid. De wereld wacht niet op ons”, zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Op het gebied van innovatie richt Brussel zich onder meer op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de industrie. Ook moet de EU een omgeving worden waarin innovatieve start-ups kunnen gedijen. Voor deze jonge bedrijven en scale-ups wil de Commissie obstakels wegnemen die ze nu nog belemmeren bij het doorgroeien.

Voor wat betreft het terugdringen van de koolstofuitstoot wil Brussel de toegang tot schone en betaalbare energie makkelijker maken. De zogeheten Clean Industrial Deal is gericht op het terugdringen van de koolstofuitstoot, maar tegelijkertijd het versterken van het concurrentievermogen. Daarmee moet de EU een aantrekkelijke plek worden voor productie, ook voor energie-intensieve industrieën, maar tegelijkertijd schone technologie bevorderen.

De Commissie wil daarnaast een reeks ‘partnerschappen voor schone handel’ aangaan. Daardoor moet de EU verzekerd zijn van de toelevering van bijvoorbeeld grondstoffen, schone energie en duurzame brandstof. De Commissie wil verder bij openbare aanbestedingen in strategische sectoren een Europese voorkeur invoeren.

Brussel kwam ook nog met plannen die het concurrentievermogen in alle sectoren moeten versterken. Het gaat dan onder meer om het flink verminderen van de regeldruk voor ondernemers. Maar ook om het verlagen van barrières voor de interne markt en het bevorderen van professionele vaardigheden die aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.