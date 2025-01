120 nieuwe tips over kunstroof Assen na Opsporing Verzocht

Binnenland

De politie heeft 120 nieuwe tips gekregen over de kunstroof in het Drents Museum na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond. Het is niet bekend of de gouden ertussen zit. De teller staat nu op ruim 270 tips sinds de gouden helm en drie gouden armbanden in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gestolen uit het museum in Assen.